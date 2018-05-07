ارتفاع الدولار أمام الدينار العراقي

2018/05/07 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصاد

منذ 2018-05-07 الساعة 10:41 (بتوقيت بغداد)

بغداد ـ موازين نيوز

ارتفعت أسعار صرف الدولار بالارتفاع بشكل تدريجي في بورصة الكفاح والأسواق المحلية اليوم الاثنين.

بورصة الكفاح – بغداد 120.600 دينار، فيما كانت الأسعار ليوم أمس الأحد 120.200دينار.

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:

سعر بيع الدولار = 121.000 دينار.

سعر شراء الدولار = 120.000 دينار.

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