2018/05/07 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، قيام مديرية شرطة ديالى بصرف مبلغ فاق الـ 500 مليون دينار خلافاً للضوابط.وقال مكتب المفتش العام في مديرية شرطة ديالى في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "لجنته التدقيقية المكلفة بتدقيق حسابات سرية المقر وحسابات قسم الجنائية والحركات والعمليات في المديرية، تمكنت من اكتشاف صرف مبلغ (483,500,000) مليون دينار من قبل حسابات سرية المقر، ومبلغ (46,250,000) دينار من قبل حسابات قسم الجنائية والعمليات والحركات خلافاً للضوابط والتعليمات".

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

وأضاف أن "المبالغ المذكورة والمصرفة خلافاً للضوابط تم صرفها من مطلع العام 2017 الى شهر آذار من العام الجاري 2018، وتتعلق بالمخصصات المقطوعة التي صرفتها الحكومة العراقية للقوات الأمنية العاملة في المحافظات الساخنة، حيث نصت التعليمات الحكومية على صرف مبلغ (500,000) دينار للقطعات القتالية في الميدان، وصرف مبلغ (250,000) للأجهزة الأمنية غير القتالية وكذلك العاملة في المقرات".

وأكد انه "اعد تقريراً شاملاً بالقضية رفعه الى مديرية تفتيش المحافظات بغية تشكيل مجلس تحقيقي فيها واتخاذ الاجراءات القانونية بصددها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تكشف صرف أكثر من 500 مليون دينار خلافاً للضوابط بمديرية شرطة ديالى ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تكشف صرف أكثر من 500 مليون دينار خلافاً للضوابط بمديرية شرطة ديالى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).