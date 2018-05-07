العراقيون يتصدرون الجنسيات المشترية للعقارات الأردنية بقيمة 48.6 مليون دولار

2018/05/07 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أفادت صحيفة "الرأي" الأردنية الرسمية، الاثنين، بأن العراقيين تصدروا قائمة الجنسيات الاجنبية في شراء العقارات الأردنية خلال الثلث الأول من العام الحالي 2018، مشيرة إلى أن قيمة العقارات بلغت 48.6 مليون دولار.

وقالت الصحيفة في تقرير لها اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" ، إن "حجم التداول في سوق العقار في المملكة بلغ خلال الثلث الأول من العام الحالي 891.1 مليار دينار تقريباً بانخفاضٍ بلغت نسبته 7 % مقارنةً بنفس الفترة من عام 2017".

وأضافت أنه "جاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات الثلث الأول بالمرتبة الأولى بمجموع 292 عقاراً، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 170 عقاراً، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع 109 عقارات".

واوضحت الصحيفة، أنه "من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت: 5,34 مليون دينار (48.6 مليون دولار) بنسبةٍ بلغت 40 %من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية: 57,11 مليون دينار بنسبةٍ بلغت 14 ،%وبالمرتبة الثالثة الجنسية السورية: 6,7 مليون ديناراً بنسبةٍ بلغت 9.%".

واشارت الصحيفة إلى أن "الجنسيّة العراقية جات في بيوعات شهر نيسان بالمرتبة الأولى بمجموع 59 عقاراً،والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 55 عقاراً، والجنسية السورية ثالثاً بمجموع 38 عقاراً"، مبينة أنه "من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ: 1,8مليون دينار بنسبةٍ بلغت 35 %من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية: 7,3 مليون ديناراً بنسبةٍ بلغت 16 ،%وبالمرتبة الثالثة الجنسية السورية: 5,3 مليون ديناراً بنسبةٍ بلغت 15.%".





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