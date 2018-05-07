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نتائج أولية تكشف تقدم حزب الله وأمل في الانتخابات اللبنانية
2018/05/07 | 11:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ووفق النتائج الأولية، لم يحقّق حزب رئيس الجمهورية ميشال عون النسبة التي طمح إليها، كما تراجع تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الحكومة سعد الحريري في بيروت ودوائر أخرى.وسيتم توضيح هذه الصورة عند إعلان الداخلية اللبنانية النتائج الرسمية غير النهائية في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

 انتهى.ر.م 

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