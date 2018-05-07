وزارة الدعل: إحالة مسؤول كبير في الوزارة الى التحقيق

2018/05/07 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل، عن إحالة مسؤول كبير في الوزارة الى التحقيق.وذكر بيان لاعلام الوزارة ، ان "وزير العدل، حيدر الزاملي، صادق على توصيات اللجنة المشكلة للنظر بتظلمات الحراس الاصلاحيين في دائرة الاصلاح العراقية، وتم التوجيه بجرد درجات الملاك وحسب قانون موازنة عام ٢٠١٨ ومايمكن توفيره من درجات وظيفية لاعادة المفصولين بعد حصولهم على قرارات قضائية بشمولهم بالعفو العام عن حالات التزوير التي ارتكبوها وتم فصلهم بسببها".وأضاف البيان "كذلك تم إحالة مدير عام دائرة الاصلاح العراقية (حسين العسكري) الى التحقيق بسبب عدم متابعة مصالح موظفي الدائرة وعدم حل مشاكلهم بشكل فوري مما سبب وقوع الضرر على عمل الدائرة، كذلك عدم التوضيح لهم حول مالهم وماعليهم وكيف يستطيعون تحصيل حقوقهم وفقاً للقانون النافذ".ولفت البيان الى ان "اللجنة درست طلبات ٥١٢ منتسباً تقدموا بها خلال الايام الماضية".

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