بالصور:دائرة بلدية كربلاء ايلة للسقوط ومخاوف من انهيارها باي لحظة

2018/05/07 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مواطنون في كربلاء عن مخاوفهم من سقوط سقف بناية بلدية كربلاء عليهم اثناء مراجعتهم للدائرة حيث تعتبر البناية من المباني الايلة للسقوط بسبب قدمها فيما اكد مصدر في بلدية كربلاء ان دائرة البلدية تمتلك بناية حديثة نسبة انجازها اكثر من 60%

والتقطت عدسة وكالة نون الخبرية صورا حديثة للسقوف الايلة للسقوط داخل بناية البلدية القديمة مما اثار مخاوف المراجعين والموظفين بالدائرة.

من جانبه اكد موظفون في دائرة بلدية كربلاء ان للدائرة بناية ضخمة حديثة وقد انجز منها نسب كبيرة تجاوزت 60% الا ان العمل متوقف بسبب قلة التخصيصات المالية

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