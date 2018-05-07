العتبة الحسينية المقدسة تكرم 153 عائلة من عوائل شهداء الحشد الشعبي

2018/05/07 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرمت العتبة الحسينية المقدسة، الاثنين، 153 عائلة من عوائل شهداء الحشد الشعبي، بمناسبة الذكرى الرابعة لفتوى الجهاد الكفائي.

وقالت العتبة في بيان تلقى موقع "الحشد الشعبي" نسخة منه، انه "بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لانطلاق فتوى الجهاد الكفائي من قبل المرجعية الدينية العليا أقامت العتبة الحسينية المقدسة مهرجاناً لتكريم عوائل شهداء الحشد الشعبي"، مبينة انها "كرمت 153 عائلة من عوائل شهداء الحشد الشعبي".

واضافت ان "الاحتفالية جاءت لتخليد أسماء شهداء وأبطال الحشد الشعبي والعرفان لفتوى المرجعية العليا"، مشيرة الى ان "الحفل شهد حضور العديد من الشخصيات الدينية وعوائل شهداء الحشد الشعبي".

مشيداً بجهود القائمين على هذا الاحتفال الذي خُصّص إكراماً للشهداء الأكارم الذين قدّموا أنفسهم ودماءهم ضحايا، لتبقى العقيدة وليبقى الوطن عزيزاً شامخاً، وتكريماً لعوائل الشهداء اللذين فقدوا فلذّات أكبادهم على مذبح الدفاع والتضحية عن الأرض والمقدسات.

من جهتها ذكرت مديرة مركز الحوراء زينب (عليها السلام) التابع للعتبة الحسينية المقدسة المهندسة (سارة محمد) ان "العتبتين المقدّستين الحسينيّة والعباسيّة تسعيان جاهدتان للتواصل مع عوائل شهداء الحشد الشعبي للتعرف على احتياجاتهم وتلبية كل متطلباتهم".

يذكر ان المرجع السيد علي السيستاني اطلق في 13 حزيران 2014، فتوى الجهاد الكفائي بعد ان ادرك خطورة تنظيم داعش الاجرامي الذي سيطر على عدد من المناطق في المحافظات الشمالية والغربية في العراق والذي هدد بالزحف للعاصمة بغداد ومحافظات الجنوب، اصدرت الفتوى بحمل السلاح لقتال الإرهابيين دفاعًا عن العراق وشعبه ومقدساته.

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