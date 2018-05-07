النفط قرب أعلى مستوى للاسعار منذ عام 2014

2018/05/07 | 11:25

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المعلومة/ بغداد…

حافظت أسواق النفط على استقرارها ، الاثنين، بعدما اقتربت الأسعار من أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014 بينما يلوح في الأفق قرار بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي مع إيران وتعيد فرض العقوبات على طهران.

ونقلت قناة سكاي نيوز في خبر تابعته وكالة / المعلومة/ أن العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بلغت 74.94 دولار للبرميل بزيادة سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق، فيما ارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبع سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 69.79 دولار للبرميل.

وقال مصرف (أي .إن.زد) هذا اليوم إن ” أسعار النفط الخام تصاعدت لأن المخاوف بشأن تأثير انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران لا تزال تقود معنويات المستثمرين”.

من جانبه قال كبير محللي السوق لدى أكسي تريدر للوساطة في العقود الآجلة غريغ مكينا “ستكون القصة الكبرى هذا الأسبوع عن النفط والاتفاق النووي، ونحن نعرف أنه لا يعجب الرئيس ترامب”.

وأضاف “بشكل عام تشير التوقعات، بناء على تحركات أسعار النفط، إلى أن الرئيس ترامب سينسحب من الاتفاق”.

وكانت إيران واحدة من كبرى الدولة المصدرة للنفط قد عادت الى السوق في عام 2016 بعد رفع العقوبات المفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي.



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