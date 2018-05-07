الانواء الجوية تعلن حالة الطقس في العراق

2018/05/07 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- من المتوقع أن تشهد المناطق الوسطى من العراق اليوم وغدا الثلاثاء تساقط امطار رعدية ليلية مصحوبة ببرد وانخفاض بدرجات الحرارة.

وبحسب هيئة الانواء الجوية العراقية فأن الطقس في المنطقة الوسطى اليوم الاثنين سيكون غائما مع تساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة ثم تشتد ليلا لتكون متوسطة مع حدوث زوابع رعدية وتساقط للبرد فيما ستنخفض درجات الحرارة قليلا عن يوم امس.

وسيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية غائما مع تساقط زخات مطر خفيفة ليلية تكون رعدية احيانا بحسب هيئة الانواء.

وفي المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون الطقس يوم غد الثلاثاء غائما مصحوبا بتساقط امطار تكون متوسطة الى غزيرة الشدة في بعض الاماكن وحدوث عواصف رعدية مع فرصة لتساقط البرد، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.

اما حالة الطقس في المنطقة الجنوبية فستكون غائمة مع تساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة ثم تشتد ليلا لتكون متوسطة الى غزيرة مع حدوث زوابع رعدية وتساقط برد (حالوب).

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