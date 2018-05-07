الإثنين 7 أيار 2018 م (21 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


المحكمة الاتحادية العراقية: لا يجوز اشغال العقارات المملوكة للدولة من دون أجر
2018/05/07 | 11:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محافظة ميسان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية العراقية: لا يجوز اشغال العقارات المملوكة للدولة من دون أجر) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية العراقية: لا يجوز اشغال العقارات المملوكة للدولة من دون أجر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).


كامل التفاصيل في: رووداو ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ مدرب برشلونة: الكلاسيكو كان مثيرا جدا بفضل ميسي
⋙ نتائج الانتخابات اللبنانية تفرز تحولات في القوى السياسية
⋙ مصدر يكشف عن آلية وزارة التعليم في تحويل المبالغ للطلبة “المبتعثين” للدراسة
⋙ الخطوط الجوية العراقية تحقق 286.2 مليون دينار في نيسان
⋙ خبير يجيب... هل توجه إيران ضربات إلى داخل إسرائيل
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو نجوم العراق: على المختصين ترميم ملعب الموصل
⋙ طائرة سعودية تفاجأ بجسم غريب فوق السحاب (فيديو)
⋙ بالصور:دائرة بلدية كربلاء ايلة للسقوط ومخاوف من انهيارها باي لحظة
الأكثر شيوعا