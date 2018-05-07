علاوي يعلق على اغتيال احد مرشحيه قرب الموصل

2018/05/07 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- ندد ائتلاف الوطنية بقيادة نائب الرئيس العراقي اياد علاوي باغتيال احد مرشحيه للانتخابات التشريعية قرب مدينة الموصل وقال إن هذه "الجريمة" تأتي ضمن "مسلسل ممنهج" يستهدف جميع المطالبين بالإصلاح.

واُغتيل المرشح فاروق محمد الجبوري، وهو استاذ جامعي، في وقت متأخر من ليل يوم الاثنين في بلدة القيارة التي تبعد بنحو 60 كيلومترا الى الجنوب من الموصل.



وتضاربت الانباء حول الطريقة التي قتل فيها الجبوري.

وذكرت مصادر وشهود أن الجبوري قتل طعنا بالسكاكين داخل منزله لكن وسائل اعلام محلية اشارت الى انه اغتيل رميا بالرصاص بينما كان في طريقة الى المسجد لأداء صلاة الفجر.

وقال ائتلاف الوطنية في بيان "لا شك ان هذه الجريمة النكراء تأتي ضمن مسلسل ممنهج، وإن العملية الانتخابية والسياسية بوجود هذه الفوضى وصلت الى مستوى متدني من الابتذال والحملات المشبوهة التي تقوم على الرياء والكذب، وصولا الى عمليات الاستهداف المتكررة".

وعلى مدى الايام الماضية تعرض الكثير من المرشحين الى محاولات اغتيال فيما تعرض آخرون الى تهديدات من جهات عديدة وبخاصة تنظيم داعش وحلفائه.

ودعا ائتلاف علاوي الى "ضرورة اجراء تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الجريمة ومن يقف خلفها وكذلك المحاولات التي استهدفت مرشحين اخرين وناشطين والتي قدمنا معلومات عنها الى الأجهزة الأمنية".

وتابع "نهيب بكافة قواتنا الامنية وبكافة صنوفها وتشكيلاتها الى تحمل مسؤولياتها في حماية ابناء شعبنا والتصدي بحزم لمحاولات عصابات الارهاب والتطرف وافشال مخططاتها الاجرامية".

ولا تعرف بعدُ دوافع اغتيال المرشح الجبوري فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وهدد تنظيم داعش في الآونة الاخيرة باستهداف المرشحين والناخبين ومراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقررة يوم السبت المقبل في عموم البلاد.

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