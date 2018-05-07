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البدء بتعليق لافتات
2018/05/07 | 12:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استعداداً لفتح السفارة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البدء بتعليق لافتات "السفارة الأمريكية" في شوارع القدس ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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