2018/05/07 | 12:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استعداداً لفتح السفارة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البدء بتعليق لافتات "السفارة الأمريكية" في شوارع القدس ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البدء بتعليق لافتات "السفارة الأمريكية" في شوارع القدس ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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