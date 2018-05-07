2018/05/07 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ اربيل أعلن المتحدث بإسم حكومة اقليم كردستان سفين دزي، الاثنين، أن حكومة الاقليم إقترحت على بغداد تصدير نفط كركوك عبر خط نفط الاقليم الى تركيا، لافتا في الوقت نفسه الى أن الاقليم أحال إدارة خطة لتصدير النفط لشركة روسية.وأضاف دزي أن "الحكومة العراقية رحبت بمقترح الاقليم"، لافتا في الوقت نفسه الى أن "المتقرح لم يتحول الى حوار بين الجانبين حتى الآن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان تقترح على بغداد تصدير نفط كركوك عبر أنابيبها) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان تقترح على بغداد تصدير نفط كركوك عبر أنابيبها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).