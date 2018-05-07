الدولا يتجه لأعلى مستوى في 2018

2018/05/07 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر:ارتفع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الاثنين، متجهاً لأعلى مستوى في العام الجاري، حيث أن المستثمرين لايزالوا يراهنون على اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة.

وبحلول الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.3% إلى 1.1930 دولار، كما زاد أمام الين عند 109.31 ين بنسبة ارتفاع 0.2%.

فيما استقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني مُسجلة 1.3531 دولار، بينما صعدت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.4% عند 1.0040 فرنك.

أما مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فارتفع بنحو 0.2% إلى 92.768 دولار، وذلك بعد أن سجل 92.805 دولار، مقترباً من مستوى 92.9 دولار وهو أعلى مستوى في العام الجاري.

وفي الأسبوع الماضي صرح رئيس الفيدرالي في "سان فرانسسكو" أن هناك فرصة جيدة لتراجع نسبة البطالة إلى مستوى 3.5%، وتجاوز التضخم المستهدف من قبل البنك عند 2%.

وأضاف "جون ويليامز" أن الاحتياطي الفيدرالي يريد دعم اعتقاده بأن مستوى 2% هو متوسط المعدل المستهدف من قبل البنك، أي أن الهدف قد يكون أعلى أو قليلاً من هذا المستوى.

ومن المقرر أن يتحدث عدد من أعضاء الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم عن رؤيتهم السياسة الاقتصادية والمالية، من ضمنهم رئيس الفيدرالي في ولاية أتلانتا.

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