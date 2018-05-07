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العراق والكويت يتفقان على بدء انجاز مشاربع الأسكان والصحة والتعليم
2018/05/07 | 12:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق والكويت يتفقان على بدء انجاز مشاربع الأسكان والصحة والتعليم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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