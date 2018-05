النفط يصعد لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 بسبب فنزويلا وإيران

2018/05/07 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادارتفعت أسعار النفط الخام الرئيسية يوم الاثنين واحدا بالمئة إلى أعلى مستوياتها في منذ أواخر 2014، بدعم من الأزمة الاقتصادية التي تشتد حدتها في فنزويلا واقتراب قرار الولايات المتحدة بخصوص ما إذا كانت ستعيد فرض عقوبات على إيران.

وبحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، بلغ سعر خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 75.57 دولار للبرميل، مرتفعا 70 سنتا أو 0.9 بالمئة عن التسوية السابقة.



وفي وقت سابق من الجلسة، لامس الخام أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 عند 75.89 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 70 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمئة إلى 70.42 دولار للبرميل.



وتجاوز الخام الأمريكي 70 دولارا للبرميل يوم الاثنين للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014.

في الوقت نفسه، تجاوزت عقود شنغهاي للنفط الخام في الصين المستوى القياسي المرتفع لقيمتها بالدولار والبالغ 71.32 دولار للبرميل لتصل إلى 72.54 دولار يوم الاثنين.

ويحذر بعض المحللين من أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في فنزويلا، أحد كبار مصدري النفط، تنذر بمزيد من الضغوط على إنتاجها وصادراتها.

