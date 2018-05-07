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بلدية السليمانية تحذر المواطنين من فيضانات محتملة في المحافظة
2018/05/07 | 12:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

حذرت رئاسة بلدية السليمانية ،اليوم الاثنين، المواطنين بحدود المحافظة، بضرورة حماية انفسهم من احتمال حدوث فيضانات خلال اليومين المقبلين، بسبب توقعات بسقوط امطار غزيرة.

وقال نائب رئيس بلدية السليمانية, سامان محمود, في مؤتمر صحفي, تابعته اسيا الاخبارية, انه” وفقا لتوقعات الانواء الجوية، من المحتمل ان تتساقط امطار غبارية غزيرة يومي […]

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