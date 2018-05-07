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ثاني أكبر مدن كوردستان تتأهب لفيضان
2018/05/07 | 12:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اربيل (كوردستان 24)- استنفرت السلطات البلدية في السليمانية جهودها تحسبا لحدوث فيضان على غرار ما حصل مؤخرا في دهوك بعد هطول امطار غزيرة.

وقال سامان محمود نائب رئيس البلدية في السليمانية للصحفيين إن دوائر البلدية وكوادرها وملاكاتها إضافة الى أربع شركات أهلية خدمية عاملة في المدينة قد اتخذت التدابير اللازمة تحسبا لحدوث فيضان خلال اليومين المقبلين في ثاني اكبر مدن اقليم كوردستان.

ودعا محمود سكان المدينة وخاصة الذي يسكنون في المناطق القديمة، والمنخفضة الى البدء في تنظيف مجاري مياه الامطار في منازلهم.

وقال إن الدعايات الانتخابية المتهاوية في الطرقات حجبت مجاري الصرف الصحي.

وشدد المسؤول المحلي على ضرورة أن يبادر السكان المحليون في تنظيف شبكات مياه الامطار العامة القريبة من منازلهم للتقليل من تأثير حدوث أي طارئ.

وقبل يومين لقي اربعة اشخاص مصرعهم عندما اجتاحت الفيضانات دهوك التي تعد ثالث مدن اقليم كوردستان بفعل الامطار الغزيرة.

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