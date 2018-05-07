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صحيفة تكشف عن مكان وزمان القمة بين زعيم كوريا الشمالية وترامب
2018/05/07 | 12:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ذكرت صحيفة "تشوسن إيلبو" الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، ان القمة التاريخية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ستعقد على الأرجح في سنغافورة في منتصف حزيران.

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