صحيفة تكشف عن مكان وزمان القمة بين زعيم كوريا الشمالية وترامب

2018/05/07 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "تشوسن إيلبو" الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، ان القمة التاريخية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ستعقد على الأرجح في سنغافورة في منتصف حزيران.

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