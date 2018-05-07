مكافحة الاجرام تحرر مختطفة وتلقي القبض على عدد من المتهمين في بغداد

2018/05/07 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-05-07 الساعة 12:00 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوز

اعلنت مديرية مكافحة الاجرام في بغداد، الاثنين، تحرير مختطفة والقاء القبض على عدد من المتهمين بجرائم جنائية مختلفة في العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته /موازين نيوز/، ان "القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية وجنائية مختلفة".

واضافت، ان "الاجهزة الامنية تمكنت من تحرير مختطفة في بغداد"، مشيرة الى انها "احالت جميع المتهمين الى الجهات المختصة لغرض استكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

يذكر ان الجرائم تنوعت بين القتل والتسليب والسرقة وحيازة المواد المخدرة بمناطق مختلفة في بغداد".انتهى29/ص

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