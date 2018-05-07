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وسط عوامل متضاربة .. نيكاي يغلق مستقراً
2018/05/07 | 12:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   أغلق المؤشر «نيكاي» القياسي مستقراً بعد تعاملات اتسمت بالتقلب في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين ، إذ طغت آمال شراء البنك المركزي في صناديق المؤشرات...

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