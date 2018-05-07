2018/05/07 | 12:40

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: صدور 1581 أمر استقدامٍ و 473 أمر قبضٍ، وإحالة 1019 مُتَّهماً بقضايا فسادٍ على القضاء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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