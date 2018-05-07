الإثنين 7 أيار 2018 م (21 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


بوتين يؤدي اليمين رئيساً لروسيا لولاية رابعة
2018/05/07 | 12:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عاجل بوتين يؤدي اليمين رئيساً لروسيا لولاية رابعة

تأریخ التحریر: : 2018/5/7 12:30

• 35 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يؤدي اليمين رئيساً لروسيا لولاية رابعة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يؤدي اليمين رئيساً لروسيا لولاية رابعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).


كامل التفاصيل في: الفرات نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ وزير النفط العراقي السابق: الفساد في قطاع النفط لن يعالج بدون إرادة سياسية
⋙ شرطة الديوانية تعلن استعداد 7 الاف منتسب لتأمين المراكز الانتخابية وتنفي فرض حظر للتجوال
⋙ واع / صدور 33 أمر قبض واستقدام ومنع سفرٍ بحقِّ وزراء ومن بدرجتهم خلال العام الحالي
⋙ بالفيديو – هيا الشعيبي تحسم الجدل وتوضع سبب انسحابها من برنامج “سوار شعيب”
⋙ افتتاح أول مؤسسة علنية لزواج المتعة في العراق «لحماية الشباب  من الانحراف»
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو – هيا الشعيبي تحسم الجدل وتوضع سبب انسحابها من برنامج “سوار شعيب”
⋙ بالفيديو : مواطن يتحدث الفارسية يمزق صورة ” العامري ” في طهران
⋙ بالصور.. اكبر "مطب" في العراق
الأكثر شيوعا