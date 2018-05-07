2018/05/07 | 12:45

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الأثنين 7 مايو 2018 | 12:39 مساءً

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اصدار 473 امر قبض واحالة 1019 متهماً بقضايا فساد للقضاء خلال 3 اشهر

بغداد/...



أعلنت هيأة النزاهة، الاثنين، اصدار (473)، امر قبض، واحالة (1019)، متهماً بقضايا فساد للقضاء خلال 3 اشهر.

وكشفت الهيأة في بيان تلقته "عين العراق نيوز" عن تفاصيل إنجازاتها وأعمالها التحقيقيَّة والقانونيَّة والوقائيَّة والتثقيفيَّة للأشهر الثلاثة المنصرمة، ان "تحقيقات الهيأة قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة 1573 أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها 619 أمراً خلال المدة ذاتها، بنسبة إنجازٍ بلغت 54,30 بالمائة، فيما بلغ عددُ الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ 17 وزيرا، بواقع 30 أمر قبضٍ، و221 أمر قبضٍ آخر صدر بحقِّ 117 من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّـين".

وأشارت إلى أنها "عملت للمُدَّة 1/1/2018 ولغاية 31/3/2018 من العام الجاري على (9832) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائيةً أنجزت منها (4443) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائية"، مُوضحةً أنَّ نسبة حسم البلاغات كانت 94 بالمائة، وبلغ عدد القضايا الجزائيَّة التي حقَّقت الهيأة فيها 6219 قضيةً جزائيَّة، أُنجِزَ منها 2356 قضيَّة".

واردفت ان "عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة بناءً على تحقيقات الهيأة، بلغت خلال المدة ذاتها 1581 أمراً، نُفِّذَ منها (896) أمراً"، مُوضحاً أنَّ "عدد الوزراء ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقِّهم أوامرُ استقدامٍ كان 9 صدر بحقِّهم 10 أوامر استقدامٍ، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين 156 مسؤولاً صدر بحقهم 162 أمراً، فضلاً عن إصدار 382 مذكَّرة توقيفٍ قضائيَّة، منها 7 مذكَّراتٍ صدرت بحقِّ 5 مُتَّهمين من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين، وبلغ عدد قرارات منع السفر القضائيَّة التي صدرت 114 قراراً بواقع 40 قراراً صدر عن القضاء و 74 قراراً صدر عن هيأة النزاهة، منها 6 قرارات منع سفرٍ بحقِّ وزير أو من بدرجته".

واشارت الهيأة الى انه "تم تنفيذ 114 عمليَّةَ ضبطٍ، كان منها 29 عملية نُفِّذت من قبل مديريَّة تحقيق البصرة تحديداً، و13 عملية نُفِّذت من قبل مديريَّة تحقيق بغداد، و7 عمليات نُفِّذت من قبل مديريَّة تحقيق نينوى، و65 عمليةً نُفِّـذَت من قبل مديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة للهيأة في عموم المحافظات عدا إقليم كردستان، مُشيرةً إلى أنَّ عدد المضبوطين بالجرم المشهود في تلك العمليات بلغ 113 مُتهماً، مُعزَّزاً بالمبرزات الجرمية التي يتمُّ ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصوليَّة التي تنظمُها فرقُ الهيأة المُقدَّمة إلى الجهات التحقيقيَّة، مؤكدةً أنَّ الأموال التي تمَّ ضبطها في تلك العمليَّات بلغت 201,140,000 مليون دينارٍ و6,400 دولارٍ أمريكيٍّ".

وعملت الهيأةُ في المدَّة ذاتها على 226 ملفاً خاصّاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جهز منها 33 ملفاً، وعملت على 170 ملفّاً لاسترداد الأموال المُهرَّبة جُهِّـز منها 3 ملفات.انتهى3

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