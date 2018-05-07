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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لافتات “السفارة الأميركية” تنُصب في القدس

7 مايو, 2018 | 12:11 م - عدد القراءات: 25 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

نصبت 3 لافتات طريق على الأقل مكتوب عليها “السفارة الأميركية” في القدس، اليوم الاثنين، وفق ما أفاد شاهد من رويترز، وذلك قبل افتتاح السفارة الأسبوع المقبل في المدينة.

وتولى عمال تركيب اللافتات المكتوبة بالإنجليزية والعبرية والعربية قرب مبنى القنصلية الأميركية في جنوب القدس الذي سيصبح مقر السفارة بعد نقلها رسميا في 14 مايو من تل أبيب.

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