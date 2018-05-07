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ضابط شرطة يتعرض لموقف محرج أمام زملائه – فيديو
2018/05/07 | 12:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعرض ضابط شرطة أمريكي لموقف محرج وسقطه مروعة عندما حاول استعراض مهاراتها في السير باسكوتر ضخم أمام زملائه في العمل.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الضابط وهو يحاول السير بالاسكوتر داخل غرفة عمله، ولكن اختل توازنه وسقط بطريقة مروعة على الأرض وسط ضحكات وصيحات الموجودين الساخرة.

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