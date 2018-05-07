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اوفير جندلمان.. يعلن افتتاح صفحة
2018/05/07 | 12:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ×

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عنوان الخبر المرسل:اوفير جندلمان..

يعلن افتتاح صفحة "اسرائيل باللهجة العراقية" و ينشر : "شكو ماكو؟"http://www.skypressiq.net/l/36874

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اوفير جندلمان.. يعلن افتتاح صفحة "اسرائيل باللهجة العراقية" و ينشر : "شكو ماكو؟") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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