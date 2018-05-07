2018/05/07 | 12:48

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عنوان الخبر المرسل:اوفير جندلمان..



يعلن افتتاح صفحة "اسرائيل باللهجة العراقية" و ينشر : "شكو ماكو؟"http://www.skypressiq.net/l/36874

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