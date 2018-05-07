قراصنة يخترقون كاميرات “كانون” الأمنية فى اليابان

2018/05/07 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Computer crime concept

المعلومة / بغداد ..

تعرضت عشرات الكاميرات الأمنية التابعة لشركة “كانون” المرتبطة بالانترنت ،الاثنين، للقرصنة فى جميع أنحاء اليابان، ما جعلها غير قابلة للسيطرة على عدد من الأماكن المهمة مثل المجارى المائية وسوق السمك وخدمات الرعاية.

وأوضحت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن “أكثر من 60 كاميرا فى أنحاء البلاد تم الوصول إليها بشكل غير قانونى حتى الآن، وفى معظم الحالات تم ترك رسالة تقول “تم اختراقى ” على شاشاتهم على ما يبدو من قبل المخترق”.فى حين أنه لا يزال من غير الواضح لماذا تم استهداف كاميرات كانون.

وذكر مسئولوا مدينة ياتشيو فى محافظة تشيبا ومدينة أجيو فى محافظة سايتاما، التى فقدت السيطرة على كاميرات مراقبة مستويات ممراتها المائية، إنها فشلت فى إعادة ضبط الكاميرات.

وحث شركة كانون، مستخدمى كاميراتها إلى تغيير كلمات المرور الخاصة بهم على موقعها الإلكترونى خشية تعرض مزيد من الكاميرات للاختراق، بينما قالت الشركة أنها لا تستطيع التعليق على الحالات الفردية.

ويقول الخبراء أن المخترق يمكنه استخدام هذه الكاميرات كبوابة للهجوم على أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالحكومات والشركات.



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