إطلاق 5.6 ملايين يرقة من سمك الكارب في سدة الكوت

2018/05/07 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]أطلقت مديرية زراعة واسط، بالتعاون مع دائرة الثروة الحيوانية/ قسم الإنتاج الحيواني، خمسة ملايين و600 ألف يرقة من اسماك الكارب الفضي شمال سدة الكوت بمحافظة واسط.وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "الحملة التي أشرفت عليها وزارة الزراعة، جاءت استكمالا للخطة التي وضعتها الوزارة، لدعم وزيادة الثروة السمكية في الأنهر، حيث لاقت استحسانا ورضا الشارع الواسطي لما وفرته من ثروة سمكية في الأنهر والجداول وهو مايعود بالنفع على أبناء المحافظة، وينعش السوق المحلية".وكانت مديرية زراعة واسط بالتعاون مع دائرة الثروة الحيوانية قد أطلقت من قبل، عدة اطلاقات من يرقات واصبعيات اسماك الكارب في نهر دجلة.

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