الإثنين 7 أيار 2018 م (21 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


إطلاق خدمة الانترنت في الأنبار بعد توقف دام لأكثر من 4 سنوات
2018/05/07 | 12:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ الأنبار أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، عن إطلاق خدمة الانترنت في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار بعد توقف دام لأكثر من أربع سنوات.

وقال بيان للوزارة تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، أن “إطلاق هذه الخدمات تم عن طريق شركات تجهيز خدمة الانترنت وهي كل من “رابط الارض، افق السماء، ناس العراق” عبر شبكة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق خدمة الانترنت في الأنبار بعد توقف دام لأكثر من 4 سنوات) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق خدمة الانترنت في الأنبار بعد توقف دام لأكثر من 4 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).


كامل التفاصيل في: الرشيد نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ وزير النفط العراقي السابق: الفساد في قطاع النفط لن يعالج بدون إرادة سياسية
⋙ شرطة الديوانية تعلن استعداد 7 الاف منتسب لتأمين المراكز الانتخابية وتنفي فرض حظر للتجوال
⋙ واع / صدور 33 أمر قبض واستقدام ومنع سفرٍ بحقِّ وزراء ومن بدرجتهم خلال العام الحالي
⋙ بالفيديو – هيا الشعيبي تحسم الجدل وتوضع سبب انسحابها من برنامج “سوار شعيب”
⋙ افتتاح أول مؤسسة علنية لزواج المتعة في العراق «لحماية الشباب  من الانحراف»
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو – هيا الشعيبي تحسم الجدل وتوضع سبب انسحابها من برنامج “سوار شعيب”
⋙ بالفيديو : مواطن يتحدث الفارسية يمزق صورة ” العامري ” في طهران
⋙ بالصور.. اكبر "مطب" في العراق
الأكثر شيوعا