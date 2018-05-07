إطلاق خدمة الانترنت في الأنبار بعد توقف دام لأكثر من 4 سنوات

2018/05/07 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ الأنبار أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، عن إطلاق خدمة الانترنت في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار بعد توقف دام لأكثر من أربع سنوات.وقال بيان للوزارة تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، أن “إطلاق هذه الخدمات تم عن طريق شركات تجهيز خدمة الانترنت وهي كل من “رابط الارض، افق السماء، ناس العراق” عبر شبكة […]

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