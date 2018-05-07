الملقي:حريصون على تعزيز التعاون المُشترَك مع العراق

2018/05/07 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 7 ماي 2018 - 12:50 م

عمان/شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، الإثنين، خلال لقائه وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، دعوة إلى نظيره العراقي حيدر العبادي، لزيارة عمان وبحث القضايا التي تهمُّ العراق والأردن.وذكر بيان لمكتب وزير الخارجية، أن “الجعفري، التقى هاني الملقي رئيس الوزراء الأردنيِّ في العاصمة عمَّان”، مبيناً ان “الجانبين بحثا العلاقات الثنائيَّة، وأبرز القضايا ذات الاهتمام المُشترَك”.وقال الجعفريّ، لرئيس لوزراء الأردني، “لم يكن القضاء على عصابات داعش الإرهابيَّة سهلاً لولا وحدة العراقـيِّين، ومُسانـَدة الدول الشقيقة، والصديقة”، لافتاً إلى أنَّ “العلاقات بين بغداد وعمَّان تشهد تطوُّراً كبيراً، حرصاً من البلدين على تفعيل المصالح المُشترَكة، وأردف بالقول، “كان لكم دور في مُساعَدة العراق في حربه ضدّ الإرهاب، وننتظر منكم استمرار دعمكم في مجال إعادة الإعمار البُنى التحتـيَّة للمُدُن العراقـيَّة”، مضيفاً “قوة العراق من قوتكم، وقوتكم من قوة العراق، وعلينا العمل على مُواجَهة التحدِّيات التي تواجه المنطقة، وتكثيف الجُهُود لعودة الأمن، والاستقرار إليها”.ودعا الجعفري، الجانب الأردنيَّ إلى “المزيد من التنسيق، وتسهيل منح سمات الدخول (الفيزا)، وإجراءات الإقامة، والخدمات الأخرى للعراقـيِّين المُقيمين في الأردن”.من جانبه، قال رئيس الوزراء الأردنيِّ هاني الملقي، “لدينا الكثير من المُشترَكات مع العراق، وحريصون على تعزيز التعاون المُشترَك، وزيادة حجم التنسيق، والعمل على كلِّ ما من شأنه تفعيل المصالح بين البلدين”، مستطرداً “مُستعِدُّون للمُساهَمة في إعادة إعمار العراق، ونُؤكـِّد على ضرورة تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، لما لها من أثر كبير في فتح آفاق جديدة للعمل المُشترَك”.وأشاد الملقي، بـ”ما حقـَّقه العراق من نصر على عصابات داعش الإرهابيَّة”، مستدركاً بالقول “العراق اليوم بلد قويّ، وخرج مُنتصِراً على العدوِّ المُشترَك المُتمثـِّل بالإرهاب، وعاد لأخذ دوره، ومكانته في المنطقة بفضل بطولة العراقـيِّين، وحفاظهم على وحدتهم”.ووجه الملقي، “دعوة إلى رئيس مجلس الوزراء حيدر العباديِّ لزيارة الأردن، وبحث القضايا التي تهمُّ بغداد وعمَّان”.

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