ظريف: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي سيؤدي الى عزلتها على الصعيد الدولي

2018/05/07 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..أكد وزير الخارجية الايراني, محمد جواد ظريف, اليوم الاثنين, أن” انسحاب أميركا من الاتفاق النووي “سيؤدي الى عزلة الأميركيين على الصعيد الدولي”.وأشار ظريف في تصريح له في مجلس الشورى الإسلامي، الى مشاوراته مع وزير الخارجية الاميركي الأسبق جون كيري بشأن الاتفاق النووي.واضاف “اجريت خلال زيارتي الى نيويورك مباحثات […]

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