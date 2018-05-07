بالفيديو : مواطن يتحدث الفارسية يمزق صورة ” العامري ” في طهران

2018/05/07 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران – عراق برس – 7 ايار / مايو : تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين ، مقطع فيديو يظهر مواطنا إيرانيا يتحدث اللغة الفارسية (لم يظهر شكله)، وهو يوثق لحظة تمزيق الدعاية الانتخابية في إحدى العاصمة الإيرانية …

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