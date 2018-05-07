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بالفيديو : مواطن يتحدث الفارسية يمزق صورة ” العامري ” في طهران
2018/05/07 | 12:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران – عراق برس – 7 ايار / مايو : تناقل  نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين ، مقطع فيديو يظهر  مواطنا إيرانيا يتحدث اللغة الفارسية (لم يظهر شكله)، وهو  يوثق لحظة تمزيق الدعاية الانتخابية في إحدى العاصمة الإيرانية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو : مواطن يتحدث الفارسية يمزق صورة ” العامري ” في طهران) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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