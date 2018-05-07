اياد علاوي يزور محافظة ذي قار ويتفقد اَهلها برفقة الشيخ عادل العصاد

2018/05/07 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق - ذي قار

زار نائب رئيس الجمهورية العراقية الدكتور اياد علاوي محافظة ذي قار وتفقد اَهلها والتقى بجمع من الوجهاء والشيوخ

ويذكر ان هذه الزيارة الاولى له منذ 2004 وحظيت بدعم وترحيب من الأهالي في المحافظة

وكان باستقباله الشيخ عادل العصاد العبادي والذي اثنى على هذه الزيارة وحيثياتها

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