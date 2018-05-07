2018/05/07 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح السفير الفرنسي في روسيا سيلفي بيرمان، اليوم الإثنين، أن فرنسا لم تعد تطالب باستقالة الرئيس السوري بشار الأسد.جاء تصريح السفير الفرنسي خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا لا تهتم بالأسد... يهمها الإرهابيين) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا لا تهتم بالأسد... يهمها الإرهابيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).