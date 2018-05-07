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فرنسا لا تهتم بالأسد... يهمها الإرهابيين
2018/05/07 | 12:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صرح السفير الفرنسي في روسيا سيلفي بيرمان، اليوم الإثنين، أن فرنسا لم تعد تطالب باستقالة الرئيس السوري بشار الأسد.

جاء تصريح السفير الفرنسي خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية.

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