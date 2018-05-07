الاتصالات تعتزم تزويد الجامعات العراقية بخدمات الانترنت

2018/05/07 | 14:08

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات، الاثنين، عزمها تأمين خدمة الانترنت المجاني في الجامعات العراقية المنتشرة في المحافظات.

وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة، حازم محمد علي، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة تسعى لتأمين خدمة الانترنت المجاني للجامعات العراقية عن طريق استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة باستخدام الواي فاي"، مشيراً الى ان "الهدف من ذلك هو للارتقاء بخدمات الانترنت المقدمة لشريحة الطلاب والأساتذة من خلال اجهزة ومنظومات اتصال عالية الدقة في توفير هذه الخدمة".

وأكد ان الوزارة "تقدم دعمها الكامل لنشر مثل هكذا خدمات ذو جودة كبيرة بواسطة الشركات الشريكة لها والمزودة للانترنت لكافة شرائح المجتمع العراقي".

ولفت علي الى ان "هذه الاعمال تأتي بناءً على توجيهات وزير الاتصالات حسن كاظم الراشد لتزويد الجامعات والكليات والمواطنين في عموم محافظات البلاد بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

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