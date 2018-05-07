فائق الشيخ: لم ابلغ رسميا بتشكيل لجنة في موضوع عقدي مؤتمراً داخل البرلمان

2018/05/07 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكد عضو اللجنة القانونية النيابية رئيس قائمة تمدن ، فائق الشيخ علي، اليوم الاثنين، بانه لم يبلغ رسميا من البرلمان بتشكيل لجنة في موضوع عقده مؤتمر صحفي داخل مجلس النواب، مبينا ان رفع الحصانة لابد ان تكون في الجلسة.

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وقال الشيخ علي في تصريح لـ"الغد برس"، "انا لم ابلغ رسميا من قبل مجلس النواب بتشكيل لجنة او تحقيق في موضوع عقد الموتمر داخل مجلس النواب".واشار الى ان "رفع الحصانة عن النواب لابد ان يكون في الجلسة"، مستدركا بالقول "لكن هناك نص قانوني يتيح لرئيس المجلس رفع الحصانة خلال العطلة التشريعية النيابية".واوضح الشيخ علي ان "مجلس النواب الان دخل في عطلته التشريعية ومن صلاحيات رئيس المجلس قانونياً رفع الحصانة عن النواب المقدم طلب من القضاء برفعها عنهم".

وكان فائق الشيخ علي قد دعا خلال مؤتمر صحفي من داخل مجلس النواب متعاطي المشرواب الكحولية الى انتخابه بحجة انه المدافع عنهم وعن حقوقهم.

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