ائتلاف المالكي ينفي وجود اتصالات مع علاوي وبرزاني لتشكيل الحكومة المقبلة

2018/05/07 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

نفى ائتلاف دولة القانون برئاسة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، اليوم الاثنين، وجود اتصالات بين الأخير مع رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، معتبرا أن ما ذكرته احدى الصحف العربية بهذا الصدد يندرج ضمن التسقيط السياسي.

وقال القيادي بالائتلاف سعد المطلبي في تصريح تابعته "الاتجاه برس", إنه “لا توجد اية اتصالات حالية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي واياد علاوي او مسعود البارزاني”، مشيرا إلى أن “المالكي مشغول حاليا بحملته الانتخابية”.

وأضاف المطلبي، أن “ما ذكرته صحيفة القدس العربي بهذا الصدد يهدف للتسقيط السياسي ليس الا”، مؤكدا أنه “لا توجد اية محاولات او مفاوضات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة”.

وكانت صحيفة “القدس العربي” كشفت اليوم الاثنين عن تلقي رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رسائل تأييد لمشروع الاغلبية السياسية من رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني ورئيس ائتلاف الوطينة اياد علاوي".

a.k

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