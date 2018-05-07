الحويت يطالب بحماية دولية للكورد بكركوك: يتعرضون لتهديدات وتحريض من مرشح عربي

2018/05/07 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذّر المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع مزاحم الحويت يوم الاثنين من تعرض الكورد في محافظة كركوك الى تهديدات وصفها بـ"الشرسة" تضع وجودهم على المحك، داعيا الى نشر قوات دولية بالمحافظة للحفاظ عليهم.

وقال الحويت في لشفق نيوز، ان "الكورد يتعرضون الى تهديدات شرسة بعد التصريحات العنصرية والتي تحرض على تهجيرهم، وخلق حرب عرقية بين العرب والكورد في المحافظة".

وأوضح ان "تلك التهديدات اطلقها المرشح عن قائمة عرب كركوك مهيمن علي حسين الحمداني شقيق الشيخ ميثم الحمداني قائد مليشيات في قاطع الدبس بعد ظهور له بمقطع فيديوي يوم أمس بتجمع في كركوك".

وطالب الحويت "العشائر العربية في كركوك بالابتعاد عن هؤلاء اصحاب الفتن والتصريحات الصبيانية"، مردفا بالقول ان "هذه التصريحات والتحريض على قتل الكورد وتهجيرهم من كركوك سوف تؤدي الى ما لا يحمد عقباه بين المكونات في كركوك".

ودعا المنظمات الدولية و الحكومة الامريكية بـ"التدخل الفوري" وإرسال حماية دولية للكورد في كركوك بعد هذه التصريحات الصادرة من قبل المرشح عن قائمة عرب كركوك وتحريضه على محاربة الكورد بالمحافظة".

واختتم الحويت تصريحه بالقول انه "ينبغي للعرب في كركوك ان يعلموا المحافظة هي للتعايش السلمي بين جميع اطيافها وقومياتهم"، مؤكدا ان "كركوك من ضمن المناطق المتنازع عليها ستعود قوات البيشمركة اليها من جديد في أقرب وقت".

وفرضت قوات البيشمركة، وأيضاً الأسايش (قوات أمنية كوردية خاصة) سيطرتها على المناطق المتنازع عليها، منذ عام 2003، إلا ان القوات الكوردية انسحبت اثر اعادة انتشار للقوات العراقية في تلك المناطق عقب استفتاء الاستقلال.

وكانت العمليات المشتركة قائمة بين البيشمركة والجيش العراقي وقوات التحالف الدولي منذ عام 2011 حتى عام 2014، قبل ظهور تنظيم داعش.

وكانت مهام العمليات المشتركة تتمثل في "حفظ الأمن في المناطق المتنازع عليها في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى".

وتشكل المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وإقليم كوردستان أهم محاور الخلاف بين الجانبين منذ 14 عاما وتبلغ مساحتها نحو 37 ألف كلم مربع.

وبين هذه المناطق شريط يبلغ طوله ألف كلم يمتد من الحدود مع سوريا حتى الحدود الإيرانية، ويقع هذا الشريط جنوب محافظات الإقليم الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك التي تتمتع بحكم ذاتي.

وتشمل المناطق المتنازع عليها حيث يعيش قرابة 1.2 مليون كوردي أراضي في محافظات نينوى وأربيل وصلاح الدين وديالى ومحافظة كركوك التي تعد أبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

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