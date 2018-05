الحكم بسجن محافظ ديالى الأسبق لإلحاقه الضرر بالمال العام

2018/05/07 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، صدور حكمٍ غيابيٍّ بالسجن بحقِّ كلٍّ من محافظ ديالى الأسبق (عبد الناصر المُنتصر بالله محمد المهداوي) والمدير السابق لاحدى القنوات الفضائيَّة في المحافظة، لإلحاقهما الضرر بالمال العامِّ بأكثر من مليار دينارٍ.

وأوضحت الدائرة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “حكم غيابيِّ صدر عن محكمة جنايات ديالى الأولى بحقِّ المُدانينِ الهاربينِ، لقيامهما بالإضرار العمديِّ بمصالح وأموال المُحافظة، إذ قام المُتَّهم الأول بمنح المُتَّهم الثاني صلاحيَّة إجراء التفاوض مع الشركة المنوط بعهدتها مشروع تجهيز وتشغيل القناة الفضائيَّة”.

وأضافت، ان “المُتَّهم الثاني قام بإبراء ذمَّة الشركة من أيِّ تلفٍ أو عطلٍ للموادِّ خلافاً للضوابط ؛ ممَّا تسبَّب بإلحاق ضررٍ بالمال العامِّ يُقدَّرُ بـ(1,119,525,000) مليار دينارٍ”.

وذكر البيان، ان “المحكمة، بعد اطِّـلاعها على أقوال المُمثِّـل القانونيِّ لمحافظة ديالى الذي أيَّدَ حصول مُخالفاتٍ من قبل المُتَّهمينِ الهاربينِ وطلب الشكوى ضدَّهما، والتحقيق الإداريِّ وأوليَّات المشروع، وصلت إلى القناعة الكافية بإدانتهما والحكم على كلِّ واحدٍ منهما بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، على وفق أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات، وبدلالة موادِّ الاشتراك 47 و48 و49 منه”.

وتابع، ان “قرار الحكم الصادر بحقِّهما تضمن إصدارَ أمر قبضٍ وتأييد الحجز على أموالهما المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة (مُحافظة ديالى) بحقِّ مراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطَّعيَّة”.

