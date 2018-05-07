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العمل تطلق دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ للمدنيين والعسكريين لمستفيدي بغداد
2018/05/07 | 14:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

اعلنت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،اليوم الاثنين، اطلاق دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ لمحافظة بغداد للمدنيين والعسكريين المستلمين في الدفعات السابقة والمشمولين بقانون الهيئة رقم (38) لسنة 2013 ابتداءا من يوم غد الثلاثاء 8/5/2018 .

وذكر بيان للهيئة, تلقت اسيا الاخبارية, نسخة […]

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