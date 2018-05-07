قريبا ..تغيير كبير في

2018/05/07 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومنذ رحيل المؤسس المشارك في التطبيق جان كوم تتزايد الشائعات حول دور الاعلانات في مستقبل واتسآب، حسبما ذكرت صحيفة Express البريطانية.ويتوقع ان تقوم فيسبوك بفتح بابها للمعلنين اذ قال نائب رئيس الشركة لتطبيقات المراسلة ديفيد ماركوس إن تطبيق واتسآب سيكون أكثر انفتاحًا عليهم. وأضاف ماركوس خلال حديثه لقناة CNBC الأمريكية "ان الشركة تعمل حاليا على جعل التطبيق أكثر انفتاحا وانه ستتكمن الشركات الكبيرة وليس فقط الشركات الصغيرة من دمج واجهة برمجة تطبيقات جديدة لإرسال وتلقي رسائل مع أشخاص على منصة واتسآب". ومن المرجح ان يعرض التطبيق إعلانات في أعقاب مغادرة كوم وفق ما توقع محللون مشيرا الى "انه عادة لا ننشر مذكرة حول رحيل مدير تنفيذي الا انهم يعتقدون أن مغادرة جان كوم قد تكون لها آثار مهمة". وأضاف المحللون :انهم علموا من عدد من المصادر أنه بمجرد رحيل جان كوم ستظهر الإعلانات في التطبيق.انتهىد.م

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