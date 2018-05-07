2018/05/07 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/الحشد الشعبي يشن عمليات استباقية في ديالى باستخدام اجهزة متطورة

07/05/2018 13:59:00 PM | عدد القراءات : 1

واع/بغداد/ل.ع

كشف اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى , اليوم الاثنين, عن عمليات امنية نوعية ضد عصابات داعش في خمس مناطق من المحافظة, مشيرة الى ان قيادة قوات الحشد الشعبي استعانت بتقنيات جديدة لاختراق العدو ومنعه من اعادة صفوفه.

وذكر رئيس اللجنة صادق الحسيني في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "قيادة عمليات ديالى والحشد الشعبي استخدمتا لاول مرة كاميرات حرارية واجهزة متطورة للتشويش واختراق الاتصالات الخاصة بعناصر تنظيم داعش الاجرامي"

واضاف الحسيني ان "القوات الامنية نفذت عشرات الضربات الموجعة والتي اسفرت عن قتل واعتقال قادة بارزين في تنظيم داعش الاجرامي من خلال المراقبة الدقيقة لاوكارهم وتحركاتهم"

وتابع ان "الاستخبارات حددت خمس مناطق لتواجد عناصر داعش الاجرامي وهي بساتين المخيسة في ناحية ابو صيدا وبساتين حمبس والخيلانية شمالي المقدادية المعروفة بـ”الزور”، فضلا عن مناطق جنوب بلدروز وحوض حمرين وجبال حمرين المحاذية لصلاح الدين وكركوك"

واكد الحسيني "عدم قدرة داعش على اعادة تنظيم نفسه في تلك المناطق بعد نجاح القوات الامنية والاجهزة الاستخبارية بمراقبتهم ومعرفة طبيعة تحركاتهم".

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