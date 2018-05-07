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أسعار النفط تقترب من تسجيل أعلى مستوياتها منذ 42 شهراً
2018/05/07 | 14:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رغم ارتفاع منصات التنقيب

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