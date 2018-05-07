أرقام ميرام في مباراة أورلاندو وليك بالـMLS الأميركي

2018/05/07 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادحقق فريق أورلاندو سيتي فوزه السادس على التوالي في الدوري الأميركي الممتاز الـMLS بتغلبه على ريال سالت ليك 3-1 ضمن منافسات المجموعة الشرقية من البطولة.وكان تقييم ميرام في المباراة كالتالي:

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