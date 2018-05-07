العراق يرتدي الأخضر أمام فلسطين بلقاء غد الثلاثاء

2018/05/07 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اجري المؤتمر الفني الخاص لمباراة العراق وفلسطين الودية، اليوم الاثنين، حيث سيرتدي اسود الرافدين الزِّي الاخضر الكامل في لقاء غد الثلاثاء.

حيث سيرتدي الزِّي الاخضر الكامل في اللقاء مع الجوراب الاخضر، بينما سيرتدي الفلسطينيون الزِّي الاحمر الكامل.

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وستقام المباراة في ملعب المدينة الرياضية يوم غد الثلاثاء عند الساعة السابعة مساء.

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