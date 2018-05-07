برشلونة يطالب بتطبيق تقنية الفيديو بالليجا

2018/05/07 | 14:10

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هاى كورة – طالب جوسيب بارتوميو رئيس نادى برشلونة الإسباني بتطبيق تقنية الفيديو بالدورى الإسباني فى ظل الأخطاء التحكيمية التى شهدتها المسابقة بالموسم الحالى.

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