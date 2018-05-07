تفاصيل العملية الجراحية لفيرجسون وفترة التعافي ومدى خطورتها على حياته

2018/05/07 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود ضياء فيسبوك تويتر تعرض السير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق لنزيف داخلي في المخ انتقل على إثره للمستشفى التي خضع فيها لعملية جراحية.

مانشستر يونايتد أصدر بيانًا أكد فيه السير خضع لعملية جراحية وسيبقى في العناية المركزة مع طلب أسرته بعدم الحديث عن تفاصيل.

حالة فيرجسون جذبت تعاطف الجميع حول العالم الذين تمنوا الشفاء العاجل لأسطورة التدريب عبر التاريخ.



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بيتر هاملين استشاري جراحة المخ نشر تقريرًا عن حالة السير نستعرضها لكم الآن.

طبيعة النزيف وتفاصيل العلملية الجراحية لأليكس فيرجسونعائلة السير لم تفصح عن التفاصيل ولكن النزيف الدماغي هو الشيء الأكثر شيوعًا مع من هم في نفس سنه على خلفية تاريخ فيرجسون مع الأمراض القلبية.

في حالة السير قرر الأطباء إجراء الجراحة سريعًا لأنهم شعروا بأن الجلطة ستؤثر على ما تبقى من خلايا المخ.

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العملية كانت لإنقاذ الحياة التي كانت قريبة من الانتهاء قم بعد ذلك ستتحدد الأضرار التي ستقع على المخ.

النزيف الكبير داخل المخ كان سببًا للجراحة السريعة أيضًا ولفترة العناية المركزة الطويلة التي سيخضع لها السير.

فترة التعافي وهل من الممكن أن تتكرر؟بمجرد الانتهاء من الجراحة يبدأ الأطباء محاولة معرفة سبب النزيف وهذا أمر بالغ الأهمية لمنع تكراره مستقبلًا.

أسباب ذلك قد تكون خلل في نسيخ المخ أو ضعف في الأوعية الدموية أو قد لا تكون أماكن تدفق الدم مهيئة بشكل صحيح.

الأيام الأولى بعد الجراحة تكون مخصصة فقط لتأمين حياة المريض ومن الصعب حسم الأمر في أيام قليلة أو ربما لأسابيع.

إذا نجى المريض بحياته دون أي تحسن بعد عدة أشهر فإن ذلك يعني أنه من غير المرجح يعود لنفس حالته الصحية قبل النزيف ولكن رغم ذلك فعمليات التأهيل الطويلة قد تنجح في النهاية.





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