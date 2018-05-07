يوسف علوان - التأريخ والمرأة في رواية -العالم الأهم- ليعقوب زامل الربيعي

2018/05/07 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #يوسف_علوان تُعد كتابة مرحلة معينة من التاريخ وانتاجها روائيا مجازفة كبيرة، لأن هذا العمل سيُحمّلُ –الرواية- أبعادا رمزية، لذلك فإن مثل هذه الروايات ستحيل النص الروائي، بسبب تعدد مصادرها واختلاف بنيتها الدلالية والنصية، إلى إشكالية ذات جدليات فكرية، تصل في كثير من الأحيان إلى الضبابية العقائدية.فهناك اختلاف بين الرواية التي تعيد كتابة التاريخ، والرواية التي تجعل من التاريخ خلفية قصصية داخل السرد، لبناء أحداث......

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