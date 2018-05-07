التغيير تطالب بارزاني بتعريف “الإرهاب الفكري”

2018/05/07 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 7 ماي 2018 - 2:10 م

السليمانية/شبكة أخبار العراق- اعلنت عضو مجلس النواب العراقي عن حركة التغيير، تافكة احمد، اليوم الاثنين، عن مطالبة نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، نيجيرفان بارزاني، بتعريف عبارة “الارهاب الفكري”.وقالت احمد في حديث صحفي لها اليوم، ان “حركة التغيير طالبت نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، نيجيرفان بارزاني، بتعريف عبارة (الارهاب الفكري)”، مبينة انه “على نيجيرفان ان يفسير ماكان يعنيه بهذه العبارة”.واضافت انه “ليس من حقه التجاوزعلى محافظة السليمانية”، مشيرة الى انه “في الوقت الحالي فقد فقدت الاحزاب الكردية مصداقيتها لدى الشارع الكردي مما دفع بعض الاحزاب الى سياسية كسر العظم لغرض جمع الاصوات”.واوضحت احمد ان “الاحزاب الكردية طوال الدورات الماضية في البرلمان لم يكونوا موحدين بل مشتتين وان وجود تحالف كردي داخل قبة البرلمان ليست سوى كذبة، لاسيما وان همهم الوحيد كان الحصول على المناصب والوظائف في بغداد دون مراعاة مصلحة المواطن الكردي”، لافتة الى انهم “لم يتفقوا على اي مادة دستورية تخدم مصالح الكرد”.ولفتت الى انه “حتى الهيئات المستقلة لم تسلم من هذا الصراع الطويل داخل البرلمان”، مرجحة وباعتقادها الشخصي انه “25%الى 30% من الناخبين الكرد سوف لن يشاركو في الانتخابات”.وكان نيجيرفان بارزاني، قد اتهم خلال مؤتمر انتخابي في السليمانية، الاحزاب الموجودة بممارسة الارهاب الفكري ضد حزبه.

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